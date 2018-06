»Na splošno, napredujemo v povsem pravi smeri. Smo na poti trajne gospodarske rasti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Putin. »Obstajajo številni problemi, ki jih je treba nasloviti« na področju gospodarstva. To je bilo zaradi leta 2014 uvedenih zahodnih sankcije, ki so bile posledica ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim, močno prizadeto, zdaj pa stagnira.

Spregovoril je tudi o napetostih v odnosih z Zahodom, ki so na najnižji točki po koncu hladne vojne. Med drugim odnose zaznamujejo nestrinjanje glede konfliktov v Siriji in Ukrajini, obtožbe o vpletanju v notranje zadeve držav ter zastrupitev nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtožbe Zahoda so tako kot sankcije namenjene »brzdanju Rusije«. »K temu se zatekajo, ker Rusijo vidijo kot grožnjo, vidijo, da postaja tekmica,« je poudaril. »Jasno je, da bomo branili svoje gospodarske in varnostne interese,« je dejal in zagotovil, da »Rusija vedno išče kompromis«.

»Čas je, da se usedemo za pogajalsko mizo in ne samo razmišljamo, ampak razvijemo ustrezne in moderne načrte, ki bodo prispevali k mednarodni in evropski varnosti,« je povedal.

Rusi zaskrbljeni zaradi gospodarstva in cen goriva Gledalci so v vprašanjih izražali predvsem zaskrbljenost zaradi ekonomskih težav, vključno z visokimi cenami goriva. Te so sporne predvsem zato, ker je Rusija po državi obnovila ali na novo zgradila 12 nogometnih igrišč za svetovno prvenstvo v nogometu, ki se bo pričelo prihodnji teden. Celoten proračun prvenstva sicer znaša 13 milijard ameriških dolarjev. Putin je danes zagotovil, da bo storil vse, da bodo stadioni rentabilni. Lokalne oblasti, ki bodo po prvenstvu prevzele upravljanje stadionov, je posvaril, da stadioni ne smejo postati tržnice, kot se je zgodilo v 90. letih v Moskvi.