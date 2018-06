Nasino raziskovalno vozilo Curiosity, ki od leta 2012 vohlja po kraterju Gale na Marsu, je naletelo na dve pomembni odkritji. Nasini znanstveniki so včeraj namreč razkrili, da je vozilo odkrilo nenavadna nihanja količine metana v atmosferi, medtem ko je v sedimentih presušenega prastarega jezera našel sledi organskih snovi. Slednje bi lahko pomenile, da je na rdečem planetu nekoč obstajalo življenje, medtem ko bi nihanja količine metana lahko bila povezana z iskanjem trenutnega življenja na Marsu, so zapisali pri Nasi. Ob tem so sicer dodali, da odkritji sami po sebi še nista trdni dokaz življenja na četrtem planetu od Sonca, sta pa zelo dobri popotnici za bodoče raziskovalne misije na površju in pod površjem tega planeta.

Odkrili vse potrebne gradnike za življenje

Curiosity je organske molekule našel malo pod površjem tal izsušenega jezera v tri milijarde let starih sedimentnih kamninah. Organske molekule vsebujejo ogljik, vodik in morda razkrivajo tudi prisotnost kisika, dušika ter drugih elementov. Snovi, ki jih je na dnu izsušenega jezera našel Curiostiy so vsebovale vse potrebne gradnike za življenje, vključno s kemičnimi gradniki in viri energije, še pojasnjujejo pri Nasi, a dodajajo, da takšne molekule sicer pogosto povezujemo z življenjem, lahko pa nastanejo tudi z nebiološkimi procesi in zato same po sebi niso nujni dokaz obstoja življenja.

»Curiostiy ni določil vira organskih molekul,« pojasnjuje Jennifer Eigenbrode iz Nasinega centra za vesoljske polete Goddard, ki je vodilna avtorica enega od dveh člankov, ki sta bila v reviji Science objavljena na podlagi novih odkritij. »Ne glede na to, če gre za sled antičnega življenja, hrano za življenje ali pa so obstajale v odsotnosti življenja, je prisotnost organskih snovi na Marsu kemični namig o pogojih na planetu in procesih, ki na njem potekajo.« Eigenbrode je zadovoljna tudi s tem, da so organske molekule odkrili le pet centimetrov pod površjem kamnine, saj je površje Marsa izpostavljeno sevanju iz vesolja, ki pomaga pri razgradnji organskega materiala. Molekule, ki jih je odkril Curiostiy so bile sicer delci večjih molekul, ki še niso izhlapeli. Nekateri delci so vsebovali žveplo, kar je morda pripomoglo k njihovi ohranitvi. Odkritje obenem pomeni, da bi kljub neprijaznim pogojem na rdečem planetu lahko našli še več podobnih sledi, ko bodo bodoče misije brskale še globlje pod površje.