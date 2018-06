»Do zdaj so lekarne obiskali mnogi, ki so se z veseljem odzvali vabilu in si izmerili krvni tlak. Prav tako je bilo veliko zanimanja za posvetovanje o bolezni visokega krvnega tlaka in posvetovanje o zdravem življenjskem slogu,« je zadovoljna nacionalna koordinatorica projekta Farmacevtske skrbi pri hipertenziji Ivanka Brus.

»Ljudi vabimo, da se oglasijo v njim najbližji lekarni tudi junija in preverijo, ali zares poznajo svoje številke, kot sprašuje slogan akcije.« Aktivnosti bodo izvajali v lekarnah in drugih zdravstvenih ustanovah: brezplačno bodo opravili meritve krvnega tlaka in ljudem pomagali izpolniti anonimno spletno anketo o krvnem tlaku, ki je objavljena na spletni strani Združenja za hipertenzijo (www.hipertenzija.org).

V Lekarniški zbornici Slovenije ponavljajo navodilo tistim, ki bodo meritve opravljali doma: »Pomembno je, da opravite tri meritve krvnega tlaka in pulza v razmiku 1 do 2 minut, ki jih skupaj z nekaj osnovnimi podatki vnesete v obrazec, ki ga najdete na spletni strani.«