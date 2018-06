Wolf Parade v Kinu Šiška: Uspešna vrnitev na vsej črti

Kakor koli obrnemo, so imeli Wolf Parade srečo v nesreči in narobe. Ko je leta 2005 izšel čislani prvenec Apologies to the Queen Mary, so od vsepovsod letele pohvale z niti ne tako nepomembno opazko: praktično vsi so jih poslušali kot »nadomestek« ali podaljšek razvpitih someščanov Arcade Fire. V funkciji boljše prepoznavnosti se jim je to vsekakor obrestovalo, vendar jih tudi umetniško (za)dušilo, saj je bila zaradi tega preslišana bogata tradicija – od vesoljskih operet Davida Bowieja do pesimističnih odtenkov sintetične faze Leonarda Cohena –, ki sta jo Spencer Krug in Dan Boeckner vešče sprocesirala skozi neprilagojeno in nadvse navdahnjeno lo-fi senzibilnost. Ali, če primerjavo postavimo nazaj: Wolf Parade so zveneli precej bolj umazano in garažno v odnosu do Arcade Fire, na trenutke celo preveč predrzno za povprečno »ziheraško« uho, s čimer so si močno zožali razvajeni novomilenijski poslušalski bazen, vendar pa pridobili ekskluzivnost zlasti v trenutkih, ko so se odlično znašli oziroma odpirali v smeri moderne entropijske romantike, ne da bi se ji docela podredili.