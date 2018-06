Karlovški policisti so migrante ustavili, potem ko so jih prebivalci obvestili o skupini ljudi, ki peš hodi ob državni cesti, približno 40 kilometrov od meje med Hrvaško in BiH. Policija je prispela s tremi kombiji in odpeljala migrante, med katerimi so bili tudi otroci, je danes poročal lokalni Radio Mrežnica na svoji spletni strani.

Ni bilo prvič, da je hrvaška policija ob državni cesti v Karlovcu ustavila migrante, ki so bili prepričani, da so nedaleč od hrvaško-slovenske meje ali že v Sloveniji. Tihotapci prepeljejo migrante od meje med Hrvaško in BiH ter jih pustijo na pol poti do slovenske meje, spominja danes Večernji list na svoji spletni strani.

Tako je bilo tudi v sredo, ko so tihotapci pustili skupino poleg reke, za katero so jim rekli, da je Kolpa, čeprav je šlo za Korano. Glede na to, da so prijetja vse bolj pogosta in da policija nadzira mejo, se tihotapci tokrat niso uspeli niti približati slovenski meji, navaja časnik.