»Osumljenec je v priporu, naši strokovnjaki iz kriminalistične in drugih enot policije pa zdaj opravljajo pogovore z njim. Skušajo zbrati vse za nas relevantne informacije o tem primeru,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal minister.

V sredo je zadrska policija na območju Donjega Srba zaustavila kombi z avstrijskimi registrskimi oznakami, v katerem je moški prevažal 29 migrantov iz Iraka in Afganistana. Med njimi je bilo 15 otrok. Po Božinovićevih besedah so ti zdaj večinoma nameščeni v Zagrebu, deloma pa tudi v Zadru.

Policisti so voznika trikrat pozvali, naj zaustavi, vendar je to storil šele, ko so začeli streljati. Pri tem sta bila ranjena dva otroka, ki sta bila v kombiju, medtem ko je voznik pobegnil.

Na vprašanje, ali so hrvaški policisti pripravljeni za ukrepanje v takšnih kriznih situacijah, je minister odgovoril, da se doslej še ni zgodilo, da bi morali na meji v samoobrambi uporabiti orožje. Večino vozil, ki so tihotapila migrante, so doslej ustavili bolj ali manj brez incidentov, je pojasnil.

»Zagotovo smo se iz tega nekaj naučili in morali bomo biti bolj pozorni. Prilagajamo se spremembam okoliščin,« je povedal in dodal, da ima Hrvaška eno najbolje opremljenih in usposobljenih policij v tem delu Evrope, še navaja Hina.