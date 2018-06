Časopisna stran je po pisanju francoske tiskovne agencija AFP iz 18. januarja.

»Čeprav razlog za časopisni papir med barvnimi plastmi ostaja skrivnost, je odkritje zaradi neposredne bližine datuma, ko se je umetnik iz Pariza preselil v Barcelono, pomembno za proučevalce Picassovega življenja in dela,« so zapisali v Nacionalni galeriji umetnosti v Washingtonu, od koder prihaja tudi vodja projekta John Delaney.

Picasso se je v Barcelono domnevno preselil v začetku januarja 1902, s seboj pa prinesel le nekaj platen.

Picasso je platna pogosto preslikaval, včasih je prvotne skice tudi vključil v končno kompozicijo.

Zakaj je umetnik na sliko položil stran iz časopisa Le Journal, za katerega je znano, da ga je pogosto bral, sicer ni povsem jasno. A strokovnjaki menijo, da je z njo želel prekriti spodnje plasti, preden se je lotil slikanja matere z otrokom.

Španski slikar, grafik in kipar Picasso (1881-1973) je bil skupaj z Georgesom Braqueom začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. V izredno plodnem ustvarjalnem življenju je prešel več faz, od realizma prek kubizma do neoklasicizma z elementi nadrealizma, nato pa do intenzivnega ukvarjanja z grafiko, s kiparstvom in keramiko.