V njem so po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa našli tri moška in žensko okostje. Po besedah arheologov je to, da se je grob ohranil nedotaknjen, izjemna sreča, saj leži na globini le dveh metrov.

Poleg dveh železnih strgal so našli še izjemno lepe izdelke iz črno poslikane keramike, pri čemer nekatere kose krasijo rastlinski in geometrični motivi, novec iz bronaste zlitine, ki ima na eni strani glavo Minerve in na drugi napis Romano, ter krožnike z ostanki hrane.