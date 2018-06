Mislica, mislikinja, premišljevalka…

Marca 2015 je revija National Geographic izšla z velikim naslovom na naslovnici: The War on Science (Vojna znanosti). Ob naslovu so zapisali: Podnebne spremembe ne obstajajo. Evolucija se ni zgodila. Ljudje nismo pristali na Luni. Cepljenje povzroča avtizem. Gensko spremenjena hrana je škodljiva. Avtorji člankov so poskušali ugotoviti, kako je mogoče, da tako veliko ljudi ne verjame več znanosti, tako zlahka pa »kupijo« meglo šarlatanov, brez trdnih argumentov, izobrazbe in referenc. Ne vem, do česa vse so se dokopali avtorji, vem pa, kaj sem ob naslovu pomislila: ni problem znanost, problem so znanstveniki. Zakaj neki bi jim zaupali!?