Med na območju Evropske unije sodi med šest živil, ki so najpogosteje potvorjena. Potvorjeni med so inšpektorji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nedavno v sklopu preiskave poneverb na trgu živil, ki jo je vodil Evropski policijski urad (Europol), odkrili tudi na policah slovenskih trgovin. Analizirali so osemnajst vzorcev in za štiri ali za dobro petino vseh (vsi so bili iz uvoza) ugotovili, da niso pristni. Med drugim so jim bili dodani sladkorji, sladkorni sirupi, vsebovali so barvilo E 150…

Slovenski čebelarji dihajo na škrge