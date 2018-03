Dogodka so se udeležili Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta, Boris Seražin, predsednik Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, in Rok Terkaj, raper in umetnik. »Naš glavni namen ob ustanovitvi združenja je bil in je še vedno ukvarjanje s težavami čebelarjev, kot so čebelje bolezni, klimatske spremembe in z njimi povezana problematika izkoriščanja pašnih virov. Čas je, da se začnemo aktivno ukvarjati z iskanjem rešitev za omenjene probleme, predvsem za zatiranje varoze, največje sovražnice čebel. Boli me, ko vidim, kako čebele trpijo zaradi našega ravnanja,« je povedal Boris Seražin, predsednik Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev, ki je z udeleženci okrogle mize razpravljal o tem, kako lahko svetovni dan čebel pripomore k reševanju problemov v čebelarstvu. Vsi so se strinjali, da je razglasitev praznika čebel šele začetek. »Čebelarji postajajo ekološka vest Evrope,« je razložil Lojze Peterle in nadaljeval, da ima sam čebel vedno manj, rad pa jih ima vedno bolj. »S čebelami je kot z ženskami, moraš biti zraven, jaz sem pa v Bruslju,« je nasmejal več kot 130 udeležencev in nato v resnejšemu tonu nadaljeval, da čebelarji sami ne morejo rešiti čebel, ampak potrebujejo podporo vseh vlad in parlamentov.

»Ko ti je za nekaj mar, se temu lahko postaviš v bran. Mlade je treba povezati z naravo, hkrati pa narediti načrt, kako bodo ogromna podjetja odgovarjala za škodo, ki je zaradi njihovega delovanja nastala v okolju. Preden se celoten politični aparat obrne in sprejme potrebne ukrepe, bo morda lahko za čebele že prepozno. Potrebujemo hitrejše zasuke, kako lahko stopimo v bran življenju,« je o tem, kako ljudi bolj ozavestiti o pomembnosti čebel, povedal Rok Terkaj in dodal še, da živimo v svetu, v katerem večina stvari temelji na ekonomiji, slednja pa na teoriji neskončne gospodarske rasti. »A neskončna gospodarska rast na končnem planetu, kot je naš, ne more obstajati. Vsi, ki smo del tega sistema, smo nori. Ljudje smo morda včasih del rešitve, ampak smo tudi del problema,« je še dejal Terkaj, ki je ob koncu okrogle mize še odrepal v prostem slogu: »Briga jih za svet, briga jih za med, razen če hočejo kaj od tega imet. Kot pošasti, ki ne pustijo svetu prihodnosti in življenju spet zrasti.« ea