Da bi pohodnike letos, ko mineva 240 let od prvega zabeleženega pristopa na Triglav, na to obletnico posebej opozorili, so v Turizmu Bohinj v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in domačima planinskima društvoma pripravili posebno jubilejno pot na najvišji slovenski vrh.

Po sledeh prvopristopnikov »Ni pomembno, kako okrogla je 240. obletnica, pomembno je, da se tega izjemnega dogodka v zgodovini gorništva in planinstva spominjamo. Planinska zveza Slovenije se je že pred leti odločila, da ne bo vsakih 10 let zaznamovala obletnice. Smo se pa na pobudo organizatorja dogodkov ob zaznamovanju 240-letnice, Turizmom Bohinj, odločili, da z domačima planinskima društvoma poskušamo koordinirati pohodniški del programa, da bo ta kakovosten, zanimiv, varen in voden z ustreznimi kadri,« pravi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Tako so skupaj pripravili jubilejno pot in jo poimenovali Po sledeh prvopristopnikov. Kot že ime pove, bodo planinci, ki se bodo podali na to pot, stopali po poteh, ki so jih pred 240 leti prehodili štirje srčni možje. Pot organizatorji vzpostavljajo zgolj za letošnje jubilejno leto, Šolar pa ne izključuje ponovne vzpostavitve ob kasnejših obletnicah. Pripravili so tudi posebno knjižico, v kateri bodo udeleženci zbirali žige, vseh skupaj bo devet. »Gre za malo transverzalo iz Bohinja na vrh Triglava in nazaj. Vodila bo iz vasi Savica, kjer je bil doma eden od prvopristopnikov – Štefan Rožič – prek Senožet v Zgornjo bohinjsko dolino do Zoisovega gradu v Stari Fužini. Od tam bo pot vodila na Uskovnico, na Konjščico in čez Tosc na Velo Polje, na Konjsko sedlo do Kredarice in po grebenu na vrh Triglava. Pohodniki pa bodo sestopali čez Planiko na Velo polje in skozi Voje do Stare Fužine,« opisuje Šolar.

Obleganost Triglava na meji vzdržnosti »Triglav je zelo oblegan, zato včasih slišimo kritike, zakaj ljudi še vedno vabimo na ta vrh. Tokrat smo se odločili za trajnostni sonaravni pristop, ki se začne v dolini,« potezo organizatorjev pojasnjuje Šolar. Pohodniki bodo lahko pot prehodili sami s pomočjo knjižice ali pa se bodo podali na enega od vodenih dvodnevnih pohodov po poti prvopristopnikov. Prvega pripravljajo 6. in 7. julija, drugega pa 29. in 30. septembra. »Na pohodih bo poskrbljeno za varnost in za vodenje. Pohodniki, ki bodo letos zbrali vseh devet žigov, bodo decembra ob dnevu gora prejeli posebno priznanje,« dodaja podpredsednik PZS in opozarja, da je več informacij možno dobiti na Turizmu Bohinj. Tudi v javnem zavodu Triglavski narodni park po besedah Ane Marije Kunstelj podpirajo vzdržne in trajnostne načine obiskovanja parka. Ob 240. obletnici prvega pristopa na Triglav so pripravili veliko pogovornih večerov in razstav, tudi o sodobnem načinu obiskovanja gora, predvsem Triglava.. »Aktivno pa raziskujemo tudi obiskovanje Triglava in parka. Menim, da bomo morali deležniki v našem okolju tesno sodelovati, da bo obiskovanje parka in gora naravi prijazno,« pravi Kunstljeva. Ta vidik obiskovanja Triglava bodo ta konec tedna, v petek in soboto, obdelali tudi sodelujoči na strokovnem simpoziju ob 240. obletnici prvega pristopa na Triglav, ki bo potekal v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič pravi, da bo sodelovalo več kot 30 referentov, ki bodo najvišji slovenski vrh osvetljevali z različnih zornih kotov – z vidika športa, turizma, ekologije… Med drugim bodo obliko najvišjega vrha primerjali z njegovo maketo, pojasnili bodo, kako se je znašel v slovenskem grbu, razmišljali o kraljestvu zlatoroga in podobno.