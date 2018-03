Občina je tožbo na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila 9. marca. Kot je danes pojasnil bohinjski župan Franc Kramar, so v minulih letih na različne načine skušali prepričati ministrstvo in vlado, naj izpolni konkretne obveznosti in plača zneske, ki jih dolguje občini na podlagi 11. člena zakona o TNP, ki govori o tem, da za investicije v parkovnih občinah država zagotovi 80-odstotno sofinanciranje. »Dejstvo je, da na podlagi tega člena od leta 2010 nismo prejeli niti evra. Dejansko smo opozarjali, prosili in tudi pozivali državo, naj izpolnjuje svoje zakonske obveznosti, žal pa ni bila izpolnjena nobena,« je poudaril Kramar in spomnil, da je celo državni zbor sprejel sklep, s katerim je pozval vlado, naj izpolnjuje zakonske obveznosti.

Po neuspešnih poskusih na milejši način prepričati državo naj spoštuje obveznosti iz zakonov, ki jih je sprejela sama, se je Občina Bohinj po zadnjem poskusu decembra lani, ko je državo s predlogom državnemu odvetništvu neuspešno pozvala k sporazumni rešitvi, odločila, da naredi korak naprej in zaradi neizpolnjevanja določil zakona o TNP toži državo. »V končni fazi nam je tako ostala edino še pravna pot, torej tožba proti Republiki Sloveniji,« je izpostavil župan in pojasnil, da so stroški investicij v projekte, ki so po zakonu upravičeni do sofinanciranja, v letih od 2010 do 2016 znašali skoraj osem milijonov evrov. Dolg države pa je v višini 80 odstotkov vrednosti teh projektov in znaša več kot šest milijonov evrov.