»Izrael obžaluje odpoved,« so sporočili iz izraelskega veleposlaništva v Buenos Airesu in dodal: »Grožnje, provokacije in strah so vsakdan civilnega prebivalstva v Izraelu in naši športniki so bili že večkrat tarča nasilja in napadov.«

V Argentini so se za odpoved odločili tudi zaradi majskih hudih nemirov na meji med Izraelom in Gazo, ki so izbruhnili ob odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu. Takrat je bilo ubitih 60 Palestincev.

Tekma v Jeruzalemu pa je bila za Palestince tudi simbolično nesprejemljiva, saj naj bi Argentina gostovala na stadionu Teddy-Kollek v mestnem predelu Malha, kjer je bila nekoč palestinska vas.

"Zdravje in razum imata prednost," je odpoved za ESPN pokomentiral argentinski napadalec Gonzalo Higuain in poudaril, da je odločitev zveze o odpovedi tekme pravilna. Časnik La Nacion pa poroča, da Argentina zdaj išče nadomestnega partnerja za generalko pred SP, najresnejša kandidata pa sta San Marino in Malta.