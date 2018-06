Včeraj se je na njenem pogrebu zbralo na tisoče ljudi, med njimi tudi tisti, ki jim je 21-letnica oskrbovala rane po prejšnjih spopadih z izraelskimi vojaki. Njeno truplo so zavili v palestinsko zastavo in ga ponesli po ulicah Gaze, poroča Reuters.

Nadžarjeva je bila v skupnosti priljubljena, zaradi pomoči ranjenim v konfliktih pa so jo mnogi imeli za »angela«. Prejšnji mesec je za časnik The Times spregovorila o izzivih, težavah in nasilju, ki jim je bila izpostavljena kot prostovoljna medicinska sestra.

V protestih na območju je od 30. marca dalje življenje izgubilo že 119 Palestincev. V Izraelu pravijo, da je večina ubitih pripadnikov Hamasa in vojske, v Palestini pa vztrajajo, da gre za neoborožene civiliste, ki zgolj protestirajo.

Posebni odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov je prek twitterja obsodil incident na meji in poudaril, da zdravstveni delavci ne bi nikakor smeli biti tarče Izraela.

Medical workers are #NotATarget! My thoughts and prayers go out to the family of #Razan_AlNajjar! #Palestinians in #Gaza have had enough suffering. #Israel needs to calibrate its use of force and Hamas need to prevent incidents at the fence. Escalation only costs more lives.