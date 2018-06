Največ podpore je po prvih neuradnih rezultatih prejel Kačič, in sicer nekaj več kot 25 odstotkov glasov, na drugem mestu je Oplotnik z nekaj več kot 19 odstotki glasov. Niko Samec je prejel devet in Jernej Turk osem odstotkov glasov.

Volitve prvič potekajo po novem sistemu, kar pomeni, da je desetkrat več volilnih upravičencev kot na prejšnjih volitvah. V skladu z lanskimi spremembami statuta univerze namreč po novem volijo rektorja vsi zaposleni na univerzi in študenti, medtem ko so prej imeli to pravico le pedagoški delavci in del študentov.