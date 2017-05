Rektor univerze v Mariboru Igor Tičar toži predsednico Visokošolskega sindikata Slovenije na univerzi Marijo Javornik Krečič zaradi razžalitve, ker je v članku za časnik Večer na temo očitkov o domnevnem spolnem nadlegovanju na rektoratu Tičarjev odziv označila za sprenevedanje in seksizem. Tičar je užaljen tudi zaradi članka Dnevnika na temo naročanja pravnega mnenja o pogojih za njegovo upokojitev na stroške univerze, v katerem je Javornik-Krečičeva to potezo označila za malverzacije, s katerimi naj bi rektor skušal zaobiti zakonske določbe. Tičar je prepričan, da je bil komentar Javornik-Krečičeve namenjen izključno razžalitvi njega in da ni šlo za strokovno kritiko. Zaradi tega je bil deležen vrste neprijetnih vprašanj, v javnosti pa naj bi se zaradi teh člankov ustvarilo mnenje, da svojo funkcijo opravlja nezakonito oziroma da spolno diskriminira osebe.

Tičar je sindikalni predstavnici včeraj na sodišču ponudil umik tožbe, če bi preklicala svoje besede in se mu opravičila. To naj bi bil tudi glavni namen tožbe, saj rektor ne zahteva kakšne denarne odškodnine. A Javornik-Krečičeva v to ni privolila. »Rektorju se za izrečene besede, ki objektivno niso žaljive in niso bile izrečene z namenom razžalitve njegove osebe, ne morem in ne želim opravičiti. To namreč ne bi bilo konsistentno z mojim dosedanjim delovanjem. S tem bi poteptala vse, kar smo v sindikatu doslej naredili in za kar sem si tudi sama kot predsednica tega sindikata ves čas prizadevala. S tem bi navsezadnje tudi izdala zaupanje ljudi, ki so me izvolili za svojo sindikalno predsednico,« je dejala.

Poudarila je, da je kritizirala Tičarjevo delovanje kot rektorja in ne njegove osebnosti, zato ne more iti za osebno razžalitev. »Rektorjev kazenski pregon ocenjujem kot maščevanje in šikaniranje, predvsem pa kot neakademsko grožnjo in poskus discipliniranja zaposlenih, ki smo vseskozi opozarjali in nazadnje dokazali, da so naša stališča pravilna, številne rektorjeve odločitve v imenu univerze pa ne,« je še dodala Javornik-Krečičeva, ki je zaposlena na mariborski filozofski fakulteti na oddelku za pedagogiko. sta