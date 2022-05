Senat mariborske univerze potrdil nov mandat rektorju Kačiču

Senat Univerze v Mariboru je danes sprejel poročilo volilne komisije univerze o poteku in izidu torkovih volitev rektorja, na katerih je bil edini kandidat dosedanji rektor Zdravko Kačič. Slednjemu so tako potrdili nov štiriletni mandat, ki bo začel teči 20. junija, so sporočili z univerze.