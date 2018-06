Kot je še pisal časnik, je preložitev »znak, da so tehnični in proizvodni izzivi pokvarili načrte izumitelja Elona Muska za človeško raziskovanje sončnega sistema«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V podjetju nove časovnice misije niso objavili. Je pa tiskovni predstavnik SpaceX James Gleeson sporočil, da podjetje ne »odstopa o načrtovanega pošiljanja potnikov na pot okoli Lune ter da zanimanje strank narašča«.

Turisti bodo potovali v kapsuli Dragon, ki jo bo nosila raketa Falcon Heavy, najmočnejša raketa podjetja, ki so jo prvič preizkusili pred štirimi meseci.

To bo prvi takšen let od konca misije Apollo v začetku 70. let prejšnjega stoletja. Poleg tega bo šlo za let do najbolj oddaljene točke v vesolju, do katere je človek kadarkoli prišel.