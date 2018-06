Odpravo, ki je sledila »podrobni analizi varnostnih razmer v državi«, je podprla večina poslancev v etiopskem parlamentu, pri čemer se jih je samo osem vzdržalo, poročajo tuje tiskovne agencije. Že v soboto so iz vlade sporočili, da so pregledali varnostne razmere v državi in »ugotovili, da sta bila zakon in red obnovljena«.

»Tako si Abiy utrjuje moč« Etiopski analitik Hallelujah Lulie je ob tem ocenil, da so tovrstne razmere že »irelevantne, saj se je začel politični prostor odpirati, politični zaporniki pa so bili izpuščeni«. »Tako si Abiy utrjuje svojo moč, v tem pa se kažejo tudi razlike od oblasti, ki so uvedle izredne razmere,« je poudaril. Odprava izrednih razmer je najpomembnejša sprememba v času premierjevega vladanja, ki je položaj zasedel aprila. Pred tem je Abiy izpustil politične zapornike in začel dialog z opozicijskimi skupinami. Uvedli so jih sicer sredi februarja, dan po odstopu premierja Desalegna. Odstop je sledil nizu protivladnih protestov v pokrajinah Oromia in Amhara. Čeprav je vlada iz zaporov izpustila več tisoč podpornikov opozicije, se protestniki niso pomirili.