Zdravniki so Judy Perkins napovedali, da bo živela še največ tri mesece, a po dveh letih v njenem telesu ni znakov raka. Med drugim so ji v telo vnesli 90 milijard celic imunskega sistema, ki naj bi uničile rakave celice.

Judy Perkins, ki živi na Floridi, je imela raka na dojkah, ki se je razširil po vsem njenem telesu. Na jetrih je imela tumorje v velikosti teniške žogice, metastaze pa po vsem telesu. Kot je povedala za BBC, je učinke terapije začela čutiti že teden dni po njenem začetku, in sicer se ji je zdelo, da se tumor v njenem prsnem košu krči. Teden ali dva kasneje pa je tumor popolnoma izginil.

Spomni se tudi prvega slikanja po začetku terapije, ko je bilo medicinsko osebje »navdušeno in so vsi skakali od veselja«. Tedaj so ji tudi povedali, da bo verjetno ozdravela.