Medtem ko se vlagatelji nervozno sprašujejo, ali se bodo ohlajeni odnosi med ZDA in Kitajsko prevesili v trgovinsko vojno, je ameriški predsednik Donald Trump odprl novo fronto. Kot je napovedal že pred časom, so s 1. junijem ZDA uvedle 25-odstotne carine na jeklo in 10-odstotne na aluminij iz Kanade, EU in Mehike. Trenutno namreč na trgu obstaja presežek ponudbe teh dveh kovin, kar negativno vpliva na cene in posledično na podjetja, ki jih proizvajajo. V ZDA je približno 300.000 ljudi neposredno odvisnih od teh dveh industrij. Carine na jeklo in aluminij je Trump sicer uvedel že pred časom, a so bile omenjene države oproščene njihovega plačevanja. V ozadju so potekala pogajanja, da bi te države prostovoljno zmanjšale izvoz v ZDA, ker pa do dogovora ni prišlo, je Trump minuli teden carine uvedel tudi zanje. Seveda so tako države EU kot Kanada in Mehika zagrozile s povračilnimi ukrepi ter uvedle carine za nekatere izdelke iz ZDA. EU je tudi vložila pritožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO).

V ZDA veseli nadaljnja krepitev trga dela, zadnji podatki so namreč pozitivno presenetili. Ameriška podjetja so maja dodala 223.000 novih zaposlitev, kar je stopnjo brezposelnosti še nekoliko znižalo (na 3,8 odstotka), kar je najnižja vrednost v zadnjih 18 letih. Če k temu dodamo še nadaljnjo rast proizvodnje in še vedno visoko stopnjo potrošniškega zaupanja, je razumljivo, da se je to pozitivno odrazilo tudi v delniških indeksih, navkljub grozečim trgovinskim vojnam na obzorju. Slaba stran izboljšanja ameriškega trga dela je, da bi lahko višje plače pritisnile na zvišanje inflacije, kar bi lahko spodbudilo ameriško centralno banko k ostrejšemu zategovanju likvidnosti.