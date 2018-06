Obtožnica je koprskega župana Borisa Popoviča bremenila zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta bila direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v vnovično sojenje. Zaradi odstopa sodnice porotnice pa se je tudi ponovljeno sojenje vrnilo v začetno fazo.

Na zadnjem naroku v začetku maja je tožilka Janja Hvala ugotovila, da je vrhovno sodišče odločilo, da je treba pri tolmačenju zakonodaje uporabiti jezikovno metodo in torej kaznivo dejanje drugače kvalificirati. Zato tožilstvo ni vztrajalo pri prvotni kvalifikaciji kaznivega dejanja, pač pa je bilo dolžno kaznivo dejanje prekvalificirati.