Iz službe za odnose z javnostmi koprske občine so Primorskim novicam pojasnili, da zadeve trenutno ne komentirajo, niso pa potrdili, da so kriminalisti res v prostorih sedeža občine. Na koprski občini pa so danes potrdili, da so koprski kriminalisti v sredo bili v prostorih občine zaradi preverjanja županovih zdravniških potrdil.

Tudi Popovič je v sredo potrdil kriminalistično preiskavo na koprski občini, poroča spletni portal Ekoper. »Na občini smo imeli danes hišno preiskavo, in sicer zaradi potnih nalogov, avtomobilov, bolniških odsotnosti,« je dejal za Nova24TV. Ob tem je Popovič še poudaril, da se preiskava ni zgodila slučajno, saj naj bi zaradi njegove drže glede aktualnega zakona o drugem tiru bil trn v peti Metodu Dragonji.

Na policiji naj bi se v sredo zglasil tudi zdravnik, ki je Popoviču izdal več zdravniških potrdil, s katerimi je koprski župan opravičeval svoje izostanke s sojenja v zadevah Serming in kopališče.

Popovič se je predzadnjič opravičil z zdravniškim potrdilom iz zasebne klinike iz Krapinskih Toplic na Hrvaškem, zadnjič pa z zdravniškim potrdilom iz Beograda, ki mu je priložil še potrdilo zdravnika.