Slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer je izpolnil obljubo, da bo Čehom preprečil državno prvenstvo na njihovi domači progi na evropskem prvenstvu v slalomu v Pragi. S sijajno finalno predstavo, v kateri je bil hiter v skladu z vzdevkom raketa iz Hrastnika in natančen brez dotika vrat, je suvereno in zasluženo osvojil zlato kolajno pred Čehoma Vitom Prindišem in Jirijem Prskavcem. »Na ogrevanje na vodo smo šli skupaj s Prindišem in Prskavcem. Ko smo se pogovarjali, sem jima rekel, da se vidimo na cilju, kjer bomo skupaj delili dobro volje in nasmehe. Menim, da sta imela v mislih drugačen vrstni red, kot je bil na koncu. Po tekmi sta mi čestitala, vzdušje je bilo sproščeno, privoščila sta mi iz srca. Tekmece je treba spoštovati, in če je kdo boljši, mu iskreno čestitaš,« je bil zgovoren Peter Kauzer.

Z zmago je premagal urok proge v Pragi, kjer ni bil v finalu vse od tekme leta 2011. Vselej je bil hiter, a se je po mnenju sodnikov dotaknil vrat ali pa jih je izpustil. Konec tedna je z nadzorovano vožnjo opravil s kvalifikacijami (tretje mesto) in polfinalom (deveto mesto) ter najboljše prihranil za finale. »Potem ko v Pragi sploh še nisem zmagal, sem tokrat izkoristil ponujeno priložnost. Vožnja mi je uspela tako, kot sem si zamislil. Šel sem na glavo, kopiral način vožnje Čehov na tej progi in čakal, če se mi bo izšlo. Ko sem čakal v cilju, si nisem mislil, da bom zmagal. Moja vožnja ni bila popolna, ker takšne pač ni, lahko pa se ji poskusiš približati. Meni je uspelo v 80 odstotkih,« je od sreče prekipeval 34-letni Hrastničan.

Kauzer se je očitno sprostil, potem ko je leta 2016 v Riu de Janieru končno osvojil olimpijsko kolajno (srebrno), saj je bil oktobra lani bronast na svetovnem prvenstvu, letos pa zlat že na prvem vrhuncu sezone. »Tudi mene je zanimalo, kako se bom po olimpijski kolajni soočal s pritiskom velikih tekem. Na startu sem zelo miren, osredotočen sem nase in se ne obremenjujem z drugimi. Vem, kaj lahko naredim, zavedam se, da sem hiter, in če odvozim tako, kot znam, sem konkurenčen vsem. Tehnika se spreminja, način vožnje tudi. S temi dosežki samega sebe nadgrajujem. Čeprav sem že dolgo časa v tem športu, tudi meni ni dolgčas. Zelo lahko se motiviram. Ta kolajna je le še ena stopnica na moji poti. Ko sem videl, da sem evropski prvak, so mi oči zapolnile solze. To je dovolj zgovoren podatek, koliko mi pomeni vsaka kolajna. Sem kot vino, starejši ko sem, boljši sem,« je izpostavil Kauzer.

V letošnji sezoni ima zelo visoke cilje. Vse je podrejeno svetovnemu prvenstvu septembra na njemu zelo ljubi progi v Riu de Janieru. Zato je bil pozimi več kot dva meseca na pripravah v Avstraliji, veliko pozornosti namenja tudi opremi. Novi reševalni jopič je tanjši. »Nova oprema je velik dejavnik. Imam več prostora v vratih, sploh če se moram reševati in še zlasti zdaj, ko vozim bolj na količek. Lahko sem bolj suveren, da ne bi naredil dotika. Ta oprema mi precej olajša delo in mirneje grem na start,« je pojasnil Kauzer.

Kauer je bil sploh edini izmed 12 slovenskih reprezentantov, ki se je med posamezniki uvrstil v finale. Potem ko je že v petek v kvalifikacijah obtičala polovica reprezentance, jih je v polfinalu tekmovanje končalo še pet. Martin Srabotnik, Benjamin Savšek in Urša Kragelj so finale zgrešili za eno mesto in niso mogli skriti razočaranja. V moštvenih vožnjah so do brona priveslali kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen. »Žal se nisem uvrstil v finale, kar sem si najbolj želel. Upal sem, da se nam bo vsaj pri moštvenih vožnjah odprlo, pa tudi tu ni šlo najboljše s petim mestom. Razočaranje je kar veliko, saj sem temu prvenstvu posvetil veliko pozornosti, a to je šport,« je povedal lanski svetovni prvak v kanuju enosedu Benjamin Savšek.

Praga v številkah Moški, posamezno, K-1: 1. Kauzer (Slo) 91,02 (0), 2. Prindiš +0,51 (0), 3. Prskavec (oba Češ) +0,85 (2), 16. Srabotnik, Testen (oba Slo) izpadel v kvalifikacijah, C-1: 1. Westley 95,48 (0), 2. Burgess (oba VB) +1,57 (0), 3. Rak (Češ) +2,11, 11. Savšek, 14. Božič, Lenarčič (vsi Slo) izpadel v kvalifikacijah, ekipno: 3 x K-1: 1. Češka 101,79 (0), 2. Poljska +3,65 (0), 3. Slovenija +6,23 (4), 3 x C-1: 1. Francija 110,04 (09, 2. Slovaška +0,95 (2), 3. Češka +1,54 (0), 5. Slovenija +1,94 (2). Ženske, posamezno, K-1: 1. Funk (Nem) 100,96 (0), 2. Kunhle (Avs) +1,36 (0), 3. Pennie (VB) +1,95 (0), 11. Kragelj, Terčelj, Novak (vse Slo) izpadli v kvalifikacijah, C-1: 1. Wolffhardt (Avs) 119,01 (2), 2. Franklin (VB) +0,57 (2), 3. Apel (Nem) +3,38 (0), 11. Bizjak, Novak, Hočevar (obe Slo) izpadli v kvalifikacijah, ekipno: 3 x K-1 1. Nemčija 118,26 (2), 2. Avstrija +2,55 (4), 3. Češka +2,94 (0), 9. Slovenija +15,71 (8), 3 x C-1 1. Velika Britanija 140,75 (4), 2. Francija +6,14 (6), 3. Španija +11,50 (8), 7. Slovenija +46,61 (18).