Strokovnjaki sicer sklepajo, da bo nedavna sprememba na lestvici le začasna. Google je glede na vrednost Microsoft prehitel že leta 2012 in od takrat si obe podjetji izmenjujeta dominantnejšo pozicijo.

Ob tem ne gre zanemariti ključne vloge, ki jo je Microsoftu prinesel novi direktor Satya Nadella, ki je leta 2014 nadomestil Steva Ballmerja. Njegovo vodenje je namreč v zadnjih petih letih celo podvojilo vrednost Microsoftovih delnic. Kot je poročal portal CNBC, je Nadelli to uspelo predvsem z usmerjenostjo v prepletanje tehnologij in storitev, z oblačnimi storitvami in umetno inteligenco.

Prav Nadella je bil zaslužen, da je Microsoft opustil neuspešno divizijo mobilnih telefonov, ki že od vsega začetka ni kazala optimističnih obetov. Podjetje se je načeloma tudi oddaljilo od temeljnega koncepta, da mora biti operacijski sistem Windows vedno v središču, poroča portal The Verge.

Microsoft ima v primerjavi z najtesnejšim tekmecem Googlom veliko bolj razpršeno področje delovanja in pridobivanja dobička. Google namreč ustvari približno devetdeset odstotkov dobička z oglasi. Applu prinaša šestdeset odstotkov dobička zgolj prodaja iphona. Microsoftove divizije Windows, Surface (osebni računalniki) in igre so skupaj nanesle 35 odstotkov dobička. Kar trideset odstotkov prinesejo storitve v oblaku, preostalih trideset odstotkov pa prodaja programskih paketov Office.

Vse glasnejša so tudi ugibanja poznavalcev, da bo bistvo Microsofta v prihodnosti temeljilo predvsem na storitvah v oblaku. Poudarjajo namreč, da se bo omenjeno področje v naslednjih nekaj letih podvojilo in posledično potisnilo vrednost podjetja prek magične meje enega bilijona.

Kritiki so si ob vsem tudi složni, da bo moral Microsoft narediti še kaj več, da se bo še bolj približal končnim kupcem. Poudarjajo namreč, da je podjetje kljub splošni prisotnosti premalo vtisnjeno v zavest posameznika, kot to denimo uspeva Applu in Amazonu. Vrednost Appla je trenutno ocenjena na 923 milijard dolarjev, vrednost Amazona pa na 782 milijard.