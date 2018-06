Dve barcelonski univerzi in klinični center so teorijo, da je Macarena primerna za vzdrževanja pravilnega ritma pri masaži srca, preizkusili na 164 študentih medicine. Rezultati so bili najboljši pri tistih študentih, ki so za masažo uporabljali aplikacijo mobilnega telefona, ki je bila nastavljena na 103 pritiskov na minuto. V tej skupini je 91 odstotkov študentov pravilno držalo ritem.

Pri študentih, ki so morali slediti ritmu pesmi Macarena, se je pravilnega ritma za masažo srca držalo 74 odstotkov študentov. Ti so bili še v prednosti, ker so z masažo pričeli nemudoma, prva skupina pa je čakala na vzpostavitev pravilnega ritma.

Tisti, ki so izvajali masažo srca brez kakršnih koli navodil, so bili pri ohranjanju ritma 24-odstotno uspešni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.