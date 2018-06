O poplavljanju stanovanjskih hiš in drugih objektov so poročali iz Zreč, Celja, Šmartnega ob Paki, Slovenskih Konjic in Žalca. V Celju je med drugim poplavilo tudi podvoza na Kersnikovi ulici in pri glavni pošti, v Založah v občini Polzela pa je narasli potok Ložnica na dveh mestih poplavil lokalno cesto. Meteorna voda je v Polzeli ogrožala prostore osnovne šole in vrtca.

V Prelski pri Velenju je po udaru strele zagorela ostrešna konstrukcija gospodarskega objekta. Strela je sprožila požar tudi na kmetijskem objektu v Spodnjih Gorčah pri Braslovčah, v Razgoru v občini Vojnik je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. V vseh primerih so požare hitro omejili in pogasili.