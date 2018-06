Po podatkih spletne strani uprave za zaščito in reševanje je bila okoli 17. ure toča na območju Rogašovcev, Cankove, Puconcev in Murske Sobote, iz Cankove in Murske Sobote poročajo tudi o poplavljanju meteorne vode.

Meteorna voda je nekaj po 18. uri objekte in ceste zalivala tudi na Jesenicah, Cerkljah na Gorenjskem in v Šenčurju ter v Zrečah, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.