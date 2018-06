Policisti so z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom ugotovili, da je 30-letnik vozil iz smeri Vranskega proti Trojanam in v predoru trčil v varovalni meh. V nesreči je utrpel lažje telesne poškodbe, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Ugotovili so tudi, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. Vozniku bodo izdali plačilni nalog, so še sporočili.

Avtocesta je bila na tem odseku v smeri proti Ljubljani zaprta med okoli 15. in okoli 16. uro, promet so preusmerili na regionalno cesto Vransko-Trojane.

Zastoj je danes sicer na gorenjski avtocesti predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil trenutno dolga okoli tri kilometre. Zastoj nastaja, ker predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani.

Podaljšana čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo eno uro, avtobusi pa 45 minut, in Gruškovje, kjer osebna vozila za vstop čakajo 30 minut.