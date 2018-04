Nemško sodišče je za bivšega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta odredilo plačilo varščine v višini 75.000 evrov, če se želi s prostosti braniti proti mogoči izročitvi španskim oblastem. Še pomembneje za Puigdemonta pa je, da ga po mnenju nemškega sodišča Španiji ni mogoče izročiti zaradi obtožbe o uporu, ki mu ga pripisuje špansko tožilstvo. Tega dejanja nemški kazenski zakonik namreč ne pozna. Pozna sicer dejanje veleizdaje, a je sodišče očitno odločilo, da tega ni mogoče izenačiti z uporom, ker slednji ne vsebuje elementov nasilja.

Načeloma to pomeni, da bi Nemčija Puigdemonta Španiji lahko izročila le zaradi obtožbe o zlorabi javnih sredstev, česar ga doma tudi obtožujejo. Toda če se to zgodi, bi španske oblasti morale pristati na to, da ga ne bodo preganjale zaradi upora, kar je mnogo resnejša obtožba. Takšna je vsaj precej pogosta praksa v primerih, ko ena država neko dejanje prepoznava kot kaznivo, druga pa ne. Španska vlada je danes sporočila, da spoštuje odločitev nemškega sodišča.

Sodišče je odločitev, da odobri izpustitev na prostost proti plačilu varščine, utemeljilo z besedami, da pri Puigdemontu sicer obstaja možnost pobega, da pa je to tveganje bistveno zmanjšano, ker mu ne grozi izročitev Španiji zaradi dejanja upora, za kar bi mu doma grozilo nekaj deset let zapora. Postopek za izročitev zaradi obtožb o zlorabi javnih sredstev pa se bo nadaljeval. Puigdemontovi odvetniki ga bodo spodbijali, a se bo lahko pred tem branil s prostosti.

Puigdemonta za upor in za zlorabo javnih sredstev Madrid obtožuje po lanski organizaciji osamosvojitvenega referenduma in razglasitve samostojne Katalonije. Voditelje tega projekta so nato obtožili in nekateri so pobegnili v tujino. Puigdemont je zatočišče našel v Bruslju. Od tam je prejšnji mesec odpotoval na obisk na Finsko. Ko se je vračal z avtomobilom, ga je pred dvanajstimi dnevi aretirala nemška policija, potem ko je Španija zanj in druge bivše katalonske voditelje v tujini spet aktivirala evropski priporni nalog.