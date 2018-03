Katalonski parlament je na včerajšnji izredni seji sprejel dve resoluciji. V prvi zahtevajo izpustitev sedmih aretiranih katalonskih poslancev iz pripora, v drugi pa spoštovanje političnih pravic Carlesa Puigdemonta, Jordija Sancheza in Jordija Turulla, da kandidirajo za predsednika katalonske vlade. Sta pa obe resoluciji predvsem simbolični. Puigdemont, ki v nemškem priporu čaka na morebitno izročitev Španiji, je po besedah njegovega odvetnika medtem dejal, da se v boju za neodvisnost Katalonije »ne bo nikoli predal in se bo boril vse do zmage«. Včerajšnji dan v Barceloni in drugih mestih pa je minil brez protestnih shodov in zapor na avtocestah v nasprotju z dogodki minulih dni.

Posredno glasovali tudi priprti V resoluciji, ki so jo sprejeli s podporo poslancev treh nacionalističnih strank, JxCat (Skupaj za Katalonijo), ERC (republikanska levica) in CUP (Kandidatura ljudske enotnosti), parlament v Barceloni poziva španske državne institucije k spoštovanju državljanskih pravic za Puigdemonta, Sancheza in Turulla, da se potegujejo za mesto predsednika nove katalonske vlade, saj ti še niso bili obsojeni. Po decembrskih parlamentarnih volitvah sta špansko sodstvo in ustavno sodišče namreč že trikrat zapored preprečila izvolitev predsednika katalonske vlade. Pred glasovanjem je predsednik parlamenta poslancem, ki so v priporu, dovolil, da so delegirali svoj glas, s čimer so si nacionalistične stranke zagotovile tesno večino 68 od 135 glasov. Predstavnika strank JxCat in CUP sta dala tudi pobudo, da se po sprejetju resolucije vnovič izvoli Puigdemonta na predsedniški položaj, a predstavniki tretje nacionalistične stranke (ERC) nad tem niso bili navdušeni, brez njihov glasov pa tega ni mogoče doseči.