Tudi na drugem dvoboju letošnjega leta bo slovenska moška teniška reprezentanca oslabljena. Slovenija se bo v sklopu kvalifikacij za obstanek v 2. evroafriški skupini v soboto in nedeljo merila v Portorožu proti Turčiji. Za osvežitev spomina: februarja je Slovenija v Mariboru izgubila dvoboj prvega kroga proti Poljski z 2:3. Potem ko je Blaž Kavčič prejšnji mesec sporočil, da zaključuje reprezentančno pot, se je tokrat povabilu v reprezentanco odrekel Blaž Rola. Ptujčan v nasprotju s Kavčičem s Teniško zvezo Slovenije nima podpisane pogodbe, zato se lahko samostojno odloča o svoji poti. Glavni adut Slovenije bo Aljaž Bedene, ki bo kot 48. igralec s svetovne lestvice daleč najboljši igralec v Portorožu. Slovenski selektor Žiga Mlakar bo imel na razpolago še Nika Razborška (787. na svetu), Toma Kočevarja Dešmana (889.) in Mika Urbanijo (963.).

Na včerajšnji tiskovni konferenci na Obali je Miha Mlakar dejal, da se še ni odločil, kateri slovenski igralec bo dobil priložnost med posamezniki. Najbolj spodbudna vest ta čas je, da je Aljaž Bedene zadnja dva dneva dobro treniral. Magnetna resonanca noge je namreč pokazala, da se poškodba dobro celi, zato naj njegov nastop ne bi bil vprašljiv. »Če ne bo kakšnega negativnega presenečenja, bo Aljaž odigral oba posamična dvoboja. Kar zadeva drugega posameznika in dvojice, uigravamo različne kombinacije. Imam svoje ideje,« dodaja Mlakar.

Ker Slovenija ne bo igrala v najmočnejši zasedbi, imajo možnosti za obstanek v tretji diviziji svetovnega tenisa tudi Turki, ki sicer na papirju ne predstavljajo posebnega strahospoštovanja. Njihov najboljši igralec je namreč Cem Ilkel (255.), prijavljeni igralci pa so še Altug Celikbilek (470.), Anil Yuksel (761.), Sarp Agabigun (921.) in Tuna Altuna (171. med dvojicami). Pogled na svetovno lestvico torej jasno kaže, da so najboljši turški igralci na svetovni lestvici krepko pred najboljšimi Slovenci, medtem ko bi moral Aljaž Bedene brez težav dobiti oba posamična dvoboja. Turki se zavedajo priložnosti, da presenetijo Slovenijo, ne ustreza pa jim igralna površina, saj turški igralci v večini niso vajeni igrati na peščeni podlagi. »Nedvomno so slovenski igralci bolj navajeni na peščeno podlago kot Turki. Dejstvo pa je, da bodo imeli tekmeci na treh od petih dvobojev prednost na svetovni lestvici, zato težko govorimo, da smo favoriti,« pravi Miha Mlakar.

Dvoboj v ŠRC Marina Portorož se bo s tekmama posameznikov začel v soboto ob 12. uri. V nedeljo bo ob 11. uri najprej na sporedu igra dvojic, sledil bo dvoboj posameznikov, v primeru neodločenega rezultata pa bo v nedeljo še peti dvoboj. Žreb sobotnih dvobojev bo jutri ob 14. uri.