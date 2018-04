Polfinalna obračuna na zaključnem turnirju četverice 2. lige ABA v Čačku sta se razpletla po slovenskih željah. Na prvem je Krka ugnala gostitelja Borca, na drugem pa je bila Primorska boljša od Vršca. Novomeščani in Koprčani se bodo tako pomerili v velikem finalu, ki bo letošnja že šesta medsebojna tekma. Trikrat je bila boljša Primorska, dvakrat pa Krka.

O zmagovalcu prvega polfinalnega obračuna je odločala zadnja četrtina, v katero je Krka vstopila s točko prednosti, potem ko je še ob polčasu zaostajala za osem. Novomeščani so dominirali v skoku, toda bili premalo zbrani v obrambi, kjer so naredili nekaj nespametnih osebnih napak in s tem gostitelja, ki je igral brez poškodovanega prvega strelca Ilije Đokovića, reševali iz že izgubljenih situacij. A trener Simon Petrov je svoje košarkarje še pravočasno prebudil. V zadnjih desetih minutah so igrali zbrano in imeli ves čas rahlo prednost, s tem pa utišali tudi razgreto dvorano v Čačku. Ko je Krka 43 sekund pred koncem vodila za sedem, se je zdelo, da je prvi finalist odločen. A sledilo je pet zaporednih zagrešenih prostih metov gostov (po dva Šiška in Bratoža ter eden Đape), s šestim zadetim pa je Dalibor Đapa prednost dvignil na dve (84:82). Dolenjsko moštvo je šest sekund pred koncem namerno storilo osebno napako. Darko Balaban je imel možnost izid izenačiti, a je bil s črte prostih metov dvakrat nenatančen. Na drugi strani je Paolo Marinelli obakrat zadel in odločil obračun. »Po takšni tekmi je težko veliko povedati. Čestital bi navijačem Borca za odlično vzdušje. Na koncu so o zmagovalcu odločale malenkosti, ob tem pa je treba tudi priznati, da smo imeli kar precej sreče,« je po zmagi povedal Simon Petrov.

Vršac je na drugem polfinalu v prvi četrtini prikazal dobro igro, nato pa je na parketu zagospodarila Primorska. Košarkarjem trenerja Jurice Golemca je stekel met za tri točke, ob tem pa so z agresivno obrambo poskrbeli, da je prednost v drugem polčasu le še naraščala in se na koncu ustavila pri 24 točkah.

Borac Čačak – Krka 82:86 (24:21, 46:39, 63:64) Zaključni turnir 2. lige ABA, polfinale. Športna dvorana Borac, gledalcev 2500, sodniki: Belošević (Srbija), Koljenšić (Črna gora), Marić (BiH). Borac: Ćalović, Popović 7 (8-5), Đoković, Pešaković 21 (4-3), Balaban 10 (2-0), Prlja, Dimić 1 (2-1), Stojadinović 6 (3-3), Gavrilović, Todorović 17 (6-2), Čarapić 4 (2-1), Marinović 16 (6-5), trener: Bojić. Krka: Šiška 2 (2-0), Jančar Jarc, Marinelli 20 (7-5), Škedelj, Osolnik, Bratož 10 (2-0), Cinac 13 (2-1), Dimec 8 (3-2), Đapa 15 (5-4), Jošilo 13 (2-2), Kovačevič 5 (2-1), Fifolt, trener: Petrov. Prosti meti: Borac 33-20, Krka 25-15. Met za dve točki: Borac 24-19, Krka 43-22. Met za tri točke: Borac 28-8, Krka 22-9. Skoki: Borac 24 (18 + 6), Krka 40 (24 + 16). Osebne napake: Borac 24, Krka 32. Pet osebnih napak: Cinac (36), Todorović (40). Igralec tekme: Marko Jošilo (Krka). Semafor: 5:8 (3. minuta), 14:18 (8), 29:27 (12), 40:33 (17), 53:50 (23), 60:61 (29), 65:69 (33), 71:78 (37).