Čakanja je za Krko in Primorsko konec. Najkasneje jutri, ko bo ob 19. uri veliki finale, bo znano, ali bo slovenska košarka imela ob Olimpiji v prihodnji sezoni lige ABA tudi drugega predstavnika. Na vrsti je namreč zaključni turnir četverice 2. lige ABA v Čačku.

Borac – Krka (danes ob 18. uri): Čeprav je Borac domačin in bo imel podporo polne dvorane, ki sprejme okoli 2100 gledalcev, to večje prednosti za košarkarje trenerja Raška Bojića ne bo predstavljalo. Vsaj tako nam je po obračunu 5. kroga lige za prvaka proti Olimpiji zagotavljal trener Primorske Jurica Golemac. »Čačak ni pretirano vroč teren, saj na tekme pridejo navadni gledalci in ne organizirani navijači. Morda bo zaradi domačega parketa Borac še pod večjim pritiskom. Če jim ne bo šlo vse po načrtih, utegnejo biti gledalci za njih celo breme.«

Ravno to bo tisto, kar bodo morali košarkarji Krke postoriti, če bodo želeli upati na presenečenje. Borcu namreč ne smejo dovoliti, da se razleti po igrišču in da s tem veter v jadra tudi navijačem. To se trener Novomeščanov Simon Petrov, ki je bil pred obračunom v skladu s tradicijo sila redkobeseden, dobro zaveda. »Veseli in ponosni smo, da smo se uvrstili na zaključni turnir. Borac je proti nam gotovo v vlogi favorita, a ste lahko prepričani, da bomo storili vse, da ga presenetimo.«

Primorska – Vršac (danes ob 20.30): Koprčani so pred odhodom na zaključni turnir četverice doživeli hud poraz proti Olimpiji, a je bilo jasno, da so bili košarkarji Primorske v Stožicah z glavami že v Čačku. To je priznal tudi Golemac, ki hkrati v tem ni želel iskati izgovora za izredno slabo igro. Čeprav nekdanji slovenski reprezentant pravi, da pred obračunom proti Vršcu ne čuti veliko pritiska, je jasno, po kaj je prišel v Čačak – uvrstitev v ligo ABA.

»Na polfinalni tekmi se bomo pomerili z Vršcem, s katerim v tej sezoni igramo že nekakšno mini ligo, saj se bomo pomerili še četrtič. Spoštujemo in cenimo kolege iz Vršca, ki imajo odlično ekipo z veliko mladimi košarkarji. Čaka nas izredno težka tekma, v katero vstopamo samozavestno in z željo, da jutri zaigramo tudi v velikem finalu,« pravi Jurica Golemac.