Španske oblasti so obtožnico proti Ronaldu vložile lanskega junija. Očitajo mu, da med letoma 2011 in 2014 ni prijavil prihodkov v višini kar 14,7 milijona evrov, zaradi česar mu grozi 15-mesečna zaporna kazen. Kot danes piše športni dnevnik AS, so nogometaševi odvetniki v zameno za poravnavo AEAT ponudili 3,8 milijona evrov kot tudi Ronaldovo priznanje, da je kršil zakon, vendar je bila ponudba zavrnjena.

Zvezdnik madridskega Reala je bil sicer zaradi utaje davkov na sodišču v Madridu zaslišan julija lani. »Ko moram plačati, to vselej storim. Stvari počnem, kot narekujejo pravila in tako bom počel tudi v prihodnje,« je tedaj sodišču zatrdil 33-letnik.