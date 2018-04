Vratar Juventusa Gianluigi Buffon je pred ponovitvijo lanskega finala v intervjuju izbrano spregovoril o najboljšemu strelcu lige prvakov, madridskemu zvezdniku Cristianu Ronaldu. Nemara je slutil, kaj se bo zgodilo na prvi četrtfinalni tekmi, saj je Portugalec zadel že v 3. minuti, ko je podajo Isca z zunanjim delom desnice z občutkom zavrtinčil v daljši kot.

Real je po odličnem uvodu v tekmo nekoliko popustil v ritmu in prepustil posest Torinčanom ter prežal na protinapade. V 23. minuti je po izvedbi prostega strela in predložku v kazenski prostor Špancev spretno poizkusil Gonzalo Higuain, kostariški vratar v dresu kraljevega kluba Keylor Navas pa se je izkazal z refleksno obrambo.

Tempo igre se je dvignil, naslednjo priložnost pa so imeli Madridčani, ko je v 36. minuti strel z razdalje nemškega vezista Tonija Kroosa ustavila prečka. Prvi odmor je vseeno bolj prav prišel aktualnim prvakom, saj je bil Juventus v naletu, a do pravega zaključka ni in ni uspel priti. Argentinski napadalec Paulo Dybala je v 45. minuti zaradi simuliranja v želji po enajstmetrovki prejel rumeni karton, le nekaj minut pred tem pa so domači zahtevali igro z roko Casemira, a je glavni sodnik Cüneyt Çakır odločno odmahnil z rokama.