Hrvaško podjetje Crodux je dobilo posel predelave cevovoda za naftne derivate v plinovod za rafinerijo v Bosanskem Brodu v skladu s protokolom med Hrvaško in Republiko Srbsko o plinifikaciji rafinerije, ki je v lasti ruske družbe Zarubežnjeft. Pri preverjanju stanja cevovoda se je prejšnjo sredo izlila nafta ob zahodni avtocestni vpadnici v Slavonski Brod in onesnažila tamkajšnje vodno zajetje, iz katerega črpajo pitno vodo za mesto in okolico.

Minilo jih je potrpljenje

Koncentracija nedovoljenih ogljikovodikov je bila občutno višja, kot je dovoljeno, prebivalci pa so zaradi onesnaženja vodnega zajetja velikonočne praznike preživeli v vrstah za pitno vodo. Pristojne službe so zagotovile približno 70 cistern in rezervoarjev, od minulega petka pa so v Slavonski Brod pripeljali tudi več kot 600.000 litrov ustekleničene vode. Po prvotni paniki se je stanje umirilo, a so prebivalci ogorčeni. Predvsem so zaskrbljeni zaradi zdravja otrok, jeze niso skrivali niti pred premierjem Andrejem Plenkovićem, ki je zaradi onesnaženja vode prejšnji konec tedna obiskal Slavonski Brod. Sprašujejo se, kaj se bo še zgodilo po onesnaženju zraka in vode. Povrhu so z vsakim visokim vodostajem Save v strahu, ali bodo zdržali protipoplavni nasipi. Nova ekološka nesreča je težka preizkušnja za prebivalce in nekateri so v pogovorih za hrvaške medije povedali, da bodo sledili številnim someščanom ter poiskali varnejše življenje na Irskem ali v Nemčiji.

V mestni upravi v Slavonskem Brodu trdijo, da so skušali odgovorni za nesrečo to prikriti, saj ni nihče dva dni obvestil ne lokalne ne regionalne uprave o onesnaženju vodnega črpališča. Župan Slavonskega Broda Mirko Duspara, ki je na lanskih lokalnih volitvah zmagal kot neodvisni kandidat, je prepričan, da so za zastrupitev vode z ogljikovodiki odgovorni v Croduxu ter na ministrstvu za varstvo okolja in energetiko. Med drugim je zatrdil, da analize vode iz slavonskobrodske mreže v času pred ekološko nesrečo niso kazale onesnaženja z ogljikovodiki.