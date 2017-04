Ta teden je v Sloveniji na obisku svetovalni odbor Sveta Evrope, ki nadzira izvajanje konvencije o manjšinah. Včeraj so trije člani odbora, Detlev Rein iz Nemčije, Marieke Sanders iz Nizozemske in Gisella Gori iz Italije, obiskali tudi romsko naselje Goriča vas v občini Ribnica. Po nedavnem obisku komisarja za človekove pravice Sveta Evrope Nielsa Muižnieksa v romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan je to že drugi visoki obisk pomembnih krajev na slovenskem »romskem zemljevidu«.

Vodo vozijo od vsepovsod

Dogajanje v Goriči vasi in Dobruški vasi že dve leti z zanimanjem opazujejo v vseh evropskih državah, ki imajo romske manjšine, in institucijah, ki Rome ščitijo. V obeh naseljih namreč domujejo Romi, ki so na evropsko sodišče za človekove pravice vložili odmevno tožbo zoper Slovenijo, ker jim država omejuje dostop do pitne vode. Sodbo bo sodišče, ki je že končalo zbiranje dokazov, izdalo v kratkem. Po dostopnih informacijah in predvidevanjih ekspertov bo Slovenija obsojena. Če Romi zmagajo, jim bo morala država omogočiti, da si uredijo vodovod. Tovrstna sodba pa bi bila pomembna tudi za milijone Romov po Evropi, ki v odrinjenih naseljih živijo brez najosnovnejših civilizacijskih pridobitev, saj so sodbe iz Strasbourga vodilo za vse države članice Sveta Evrope.

»Gospod in gospe iz Strasbourga so si z zanimanjem ogledali naše naselje in so nas veliko spraševali,« nam je povedal ribniški Rom Branko Hudorovič. »Spraševali so nas, od kod dobimo vodo, in povedali smo jim, da jo v posodah vozimo od vsepovsod. Zanimalo jih je, kako je pozimi. Povedali smo jim, da pač topimo sneg. Da se zelo trudimo, da bi otroke umili, da bi šli čisti v šolo.« Hudorovič je dobil vtis, da se je situacija v Goriči vasi zdela članom odbora skrb vzbujajoča.