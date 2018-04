O deficitarnih in suficitarnih poklicih na pomurskem območju in tudi v Sloveniji nasploh smo se pogovarjali z direktorico Zavoda RS za zaposlovanje območne službe Murska Sobota Stanislavo Perčič. Pravi, da so zelo iskani poklici na področju storitvenih dejavnosti, na primer mizar, pečar-polagalec ploščic ali strojni inštalater, veliko je na primer pomanjkanje voznikov težkih vozil, pomočnikov natakarjev in kuharjev v gostinstvu, pa tudi poklicev v gradbeništvu, kot so zidar, tesar, krovec in oskrbovalec na domu. Perčičeva meni, da bi bilo treba spremeniti izobraževalne programe in jih prilagoditi dejanskim potrebam trga dela. Zanimanje posameznikov za določene poklice je majhno, zato bi tudi država morala posvetiti več pozornosti promociji in ozaveščanju otrok o teh poklicih že v nižjih razredih osnovne šole, izobraževalni sistem pa bi lahko izboljšali na področju praktičnega usposabljanja mladih, potreben bi bil večji poudarek na praktičnem delu in vajeništvu.

Mnenju Perčičeve v glavnem pritrjuje tudi direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, ki pravi, da se izobraževalni sistem v regiji ne odziva dovolj hitro na potrebe gospodarstva, čeprav je trg dela izrazil veliko potrebo po določenih vrstah izobraževanja. Vse pa vendarle ni slabo, meni Grah. »Kot dobro lahko navedem dejstvo, da se vse več mladih odloča za izobraževanje v tehničnih programih in da imamo na šolah zelo dobro opremljene delavnice za izvajanje praktičnega pouka.«

Bolje izobraženi hitreje do službe

Sami izobraževalci prav tako niso povsem zadovoljni z izobraževalnim sistemom, vendar ni vsega kriv samo ta. Direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc opozarja tudi na odgovornost gospodarstva, podjetja namreč niso dovolj skrbna pri kadrovskem načrtovanju in kooperativnosti z izobraževalnimi institucijami – prav Ljudska univerza je ustanova, ki mora zapolnjevati vrzeli med izobraževalnim sistemom in trgom dela z dokvalifikacijami in podobno. »O ustreznem dopolnjevanju je težko govoriti, saj v veliki večini podjetja nimajo dolgoročnih kadrovskih načrtov, kar pomeni, da ne načrtujejo potrebe po kadru za naslednjih pet do deset let. Naš sistem izobraževanja pa je izjemno okorel. V večini primerov se pojavi potreba po delavcih določenega profila oziroma stroke takrat, ko podjetje že zaposluje, ne šole in ne institucije za izobraževanje odraslih pa v izjemno kratkem času ne morejo programa izobraževanja vpisati v razvid, to včasih traja tri leta ali več.«

V Prekmurju je stopnja brezposelnosti mladih do 29 let 19,4-odstotna, kar je podobno slovenskemu povprečju (to je 19,5 odstotka). Zaposlitev še vedno hitreje dobijo bolje izobraženi. Povprečno trajanje čakanja mladih do 29 let starosti na prvo zaposlitev je v Prekmurju 11,8 meseca, v Sloveniji je povprečje 10,2 meseca. Pri nekaterih deficitarnih poklicih, kot sta na primer poklica zidarja in mizarja, pa je zaposlitev tako rekoč neposredna takoj po šolanju. Ni pa vse odvisno od formalne izobrazbe, pomembne so tudi izkušnje; delodajalci imajo zelo visoka pričakovanja glede delavcev, pričakujejo, da bodo ti lojalni, pripravljeni opravljati tudi več različnih del. Na zavodu za zaposlovanje v Murski Soboti opažajo tudi, da v zasebnem sektorju ni tolikšnega poudarka na izobrazbi, ampak je bolj pomembna volja do dela.