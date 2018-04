V ponedeljek dopoldne je v Spodnjem Logu 63-letna voznica speljevala z dvorišča, pri tem pa spregledala 43-letnega motorista, ki je močno zaviral, da bi se izognil trčenju, pri tem pa padel in drsel po vozišču ter trčil v vozilo povzročiteljice. V trboveljski bolnišnici so mu oskrbeli lažje poškodbe. V Pivki pa je v ponedeljek popoldne prometno nesrečo povzročil močno pijan motorist. 45-letnik je vozil motor proti Ribnici in v desnem ovinku pri Parku vojaške zgodovine zapeljal na levi pas ter se zaletel v nasproti vozeč avto. Napihal je 0,86 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Tudi na Celjskem se je v nesrečo zapletel močno pijan 32-letni motorist, ki se je ob trku z avtom močno poškodoval. Dva motorista sta zdrsnila tudi na gorenjskih cestah, in sicer pri Lipici na škofjeloškem koncu in na območju Šenčurja. Oba sta se lažje poškodovala.