Okrožno sodišče v Kopru je pred kratkim Poljski izročilo motorista R. N., ki je na Češkem trčil v avtomobil, v katerem je umrl poljski otrok. Češko pravosodje je primer prepustilo poljskim kolegom, kjer je izvedenec izračunal precej višjo hitrost motorista. Ta na Češkem ni bil niti ovaden, Poljaki pa so ga obtožili in razpisali evropski nalog za prijetje. Na koprskem sodišču so izročitev odobrili in nam potrdili, da so po odvzemu prostosti izročitev motorista, ki je češki državljan, tudi že izvršili.

Čehi okrivili poljskega voznika, Poljaki češkega motorista Kot je razvidno iz oktobrskega sklepa višjega sodišča v Kopru, je po tragični nesreči na Češkem prišlo do več pravnih preobratov. Vse se je začelo s tragično nesrečo 25. avgusta 2007 na cesti na Češkem, kjer naj bi poljski državljan s svojim peugeotom 206 izsilil prednost pred češkim motoristom. Trčenje je bilo usodno za otroka v avtomobilu, ki je umrl zaradi zloma lobanje in poškodb možganov, češki policisti pa so sklenili, da je bil za nesrečo odgovoren prav voznik avtomobila. Čeprav je motorist v križišče pripeljal prehitro – vozil naj bi najmanj 95 kilometrov na uro, na odseku pa je veljala omejitev 70 kilometrov na uro. Motorist jo je odnesel s prekrškom, voznika avtomobila pa so češki policisti ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče. Ker sta bila tako mladoletna žrtev kot tudi povzročitelj prometne nesreče Poljaka, so češki pravosodni organi primer odstopili poljskim kolegom, kjer pa se je sodni epilog obrnil na glavo. Poljski sodni izvedenec je namreč preračunal, da naj bi motorist v križišče pripeljal bistveno hitreje, in sicer okoli 120 kilometrov na uro. Zato so na Poljskem sodni postopek zoper voznika avtomobila ustavili in sprožili pregon motorista. Ko je poljski izvedenec hitrost motorista ocenil na kar 120 kilometrov na uro, je bil namreč izpolnjen pogoj »ekstremno prekršene obveznosti limita dovoljene hitrosti«, zaradi katerega je postal kazensko odgovoren motorist.