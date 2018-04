Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je malo pred 15. uro 22-letnik iz Kopra vozil po cesti iz smeri Rižane proti Črnemu Kalu ter pri tem prehiteval osebni avtomobil. Po prehitevanju se je pravilno vrnil na vozni pas pred osebni avtomobil, nato pa iz neznanega razloga zapeljal v levo in trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Po trčenju je voznika in motorno kolo odbilo nazaj, kjer je trčil v osebni avtomobil, ki ga je pred tem prehiteval. Poškodbe so bile za voznika motornega kolesa prehude in je na kraju nesreče umrl, so še zapisali.