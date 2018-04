Hartley je menil, da bi se tudi Slovenija morala pridružiti diplomatski pobudi več kot dvema ducatoma evropskih držav, članic Nata in še nekaterih partnerskih držav, ki so se odločile za izgon ruskih diplomatov kot ukrep zoper rusko agresivno politiko, neposredno pa za uporabo živčnega strupa proti dvojnemu ruskemu agentu v Veliki Britaniji. Menil je, da Slovenija lahko še vedno spremeni svojo odločitev.

»Rusi so gotovo pokazali, da so pripravljeni na ravnanje, ki destabilizira Evropo ali druga območja po svetu. Zelo pomembno je, da pošlje mednarodna skupnost jasno sporočilo Moskvi, da je takšno ravnanje popolnoma nesprejemljivo. Še naprej upamo na izboljšanje odnosov z Rusijo,« je dejal veleposlanik ZDA.

V pogovoru se je strinjal z oceno, da je v Sloveniji prisotna »proruska orientacija večjega dela Slovencev«. »Osupnila me je tolikšna naklonjenost do Rusije,« je dejal.

Menil je, da se s tem sicer kaže tudi gospodarski interes Slovenije ter želja biti v dobrih odnosih z močno evropsko silo. »Slovenski odnosi z Rusijo so kompleksni, toda, kot rečeno, Slovenija je samostojna država in v skladu s tem sprejema svoje odločitve. Slovenci bi morali dolgoročno presoditi, kaj je njihov interes. So to demokratične vrednote Zahoda, svobodni trg ali so bolj naklonjeni ruskemu modelu družbe,« je dejal Hartley.