Izganjanje diplomatov: Ruske rabote ali nova Vilenska izjava?

V zadnjih dneh smo priče najbolj množične prisilne selitve diplomatov v sodobni zgodovini diplomacije in mednarodnih odnosov. Nekaj sto diplomatov iz zahodnih držav, mednarodnih organizacij in Rusije, skupaj s svojimi družinami, na hitro pakira kovčke in se vrača domov – ruski v Moskvo, zahodni v ZDA, Veliko Britanijo, države EU in Nata in še v nekatere, ki so se pridružile obsodbi verjetne ruske uporabe bojnega strupa »novinec« (novičok) ter izkazovanju solidarnosti in podpore Veliki Britaniji kot žrtvi napada. Države gostiteljice so jim, brez obrazložitve svojih motivov, odpovedale gostoljubje.