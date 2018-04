Novinar BBC se je pred časom odločil preizkusiti nadzorni sistem kitajske vlade in ugotoviti, koliko časa bo policija potrebovala, da ga najde. Odgovor je dobil v pičlih sedmih minutah. Toliko je namreč trajalo, da so ga prijeli. Kitajska mesta so prepredena s 170 milijoni nadzornih kamer, do leta 2020 se bo njihovo število po nekaterih napovedih povišalo na 600 milijonov. Vse bodo podprte s tehnologijo obraznega prepoznavanja in umetno inteligenco, ta pa bo poleg obrazov izluščila tudi druge pomembne informacije, kot so starost in registrska številka avtomobila.

Februarja je prišla novica, da ima kitajska policija še eno novo orožje – pametna očala, ki posameznike iščejo na osnovi baze 10.000 osumljencev, prepoznajo pa jih v 100 milisekundah. Policija je očala prvič testirala na železniških postajah mesta Zhengzhou in se hitro pohvalila, da je zaradi njih v času lunarnega novega leta, ko se veliko Kitajcev odpravi na pot, ujela sedem osumljencev in 26 ljudi, ki so potovali z lažnimi dokumenti.

Kazen bo prišla na telefon v trenutku prekrška A tu se kitajski nadzor še ne konča, saj je kamere, opremljene s tehnologijo prepoznavanja obraza in umetno inteligenco, ponekod začela uporabljati tudi prometna policija. V mestu Shenzhen z njimi že od aprila lani lovijo pešce, ki prečkajo cesto, ne da bi upoštevali prometne predpise, in tiste, ki ne gledajo, kje hodijo, poleg denarne globe jih oblasti kaznujejo tudi tako, da jih sramotijo na vladni spletni strani in na velikih LED-zaslonih v križiščih, na katerih objavljajo fotografije kaznovanih pešcev, njihove priimke in del identifikacijske številke. Prihodnost za prometne prekrškarje v Shenzhenu pa bo še veliko bolj neprijetna. »Prekrški pešcev ob prečkanju ceste so bili na Kitajskem vedno problem in ga ne moremo rešiti samo s kaznimi in fotografiranjem prekrškarjev. A kombinacija tehnologije in psihologije lahko zelo zmanjša število primerov in prepreči njihovo ponavljanje,« je za kitajski časopis South China Morning Post povedal Wang Jun, šef družbe Intellifusion, ki razvija umetno inteligenco in že pripravlja tehnologijo za nadaljnje ukrepe pri nadzoru meščanov. Dosedanji so po besedah Wanga zmanjšali število prekrškarjev, ki bi dejanje ponovili, si pa želijo še boljše rezultate. Te naj bi prineslo sodelovanje Intellifusiona s kitajskimi družbenimi platformami weibo in wechat, tehnologija, ki jo bodo razvili, pa bo omogočala, da bo pešec, ki bo prekršil prometna pravila, kazen takoj dobil na svoj telefon v obliki tekstovnega sporočila, medtem ko bodo drage LED-zaslone z ulic prenehali uporabljati. Poleg kazni, ki jo bo prejel pešec, bo umetna inteligenca štela tudi njegove prometne prekrške. Če jih bo naštela preveč, bo zmanjšala njegovo kreditno oceno.