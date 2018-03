Yang Dan je danes stara 44 let, na kitajski televiziji CCTV pa dela že 22 let. Pred dnevi je po spletu zaokrožil posnetek z njenimi nastopi vse od leta 1996, s katerega je razvidno, da so leta do nje prijazna in da dobro skrbi zase. Posnetek so ob mednarodnem dnevu žensk najprej delili njeni delodajalci. Dangova je znana tudi pod vzdevkom »boginja, ki se ne stara«.