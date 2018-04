Prebivalci Bleda so zgroženi nad pogostimi vlomi, ki jih doživljajo lastniki stanovanjskih in poslovnih stavb na njihovem območju. Varnostno ogroženost kraja je pred nedavnim obravnavala revija, ki jo prejemajo tamkajšnja gospodinjstva, nas je opozoril bralec Dnevnika, čigar podatke hranimo v uredništvu. Opozoril je, da so se vlomi zgodili tudi v njegovi neposredni okolici. »Sto metrov od moje hiše na sever in sto metrov na jug, pri obeh sosedih je bilo vlomljeno. Zdaj smo pozorni že na vsak sumljiv kombi, ker smo prepričani, da storilci ne vlamljajo po naključju, am