Vlomilci so lani na Gorenjskem zagrešili okoli 600 kaznivih dejanj, po oceni Policijske uprave Kranj pa policiji uspe raziskati približno tretjino vlomov oziroma s tem povezanih tatvin. Storilci so namreč vse bolj usposobljeni in opremljeni. Za iskanje zlatnine, recimo, uporabljajo detektorje kovin. Največkrat pa seveda izkoristijo slabo varovanje osebnega premoženja.

Največ vlomov v hiše

Kranjski in jeseniški kriminalisti so v ločenih preiskavah odkrili tri storilce, ki so za svoje tarče izbirali stanovanjske hiše in poslovne lokale. Prav vlomi v hiše so najpogostejši in za desetkrat po številu prekašajo vlome v stanovanja v blokih. Lani so na Gorenjskem obravnavali 263 vlomov v hiše. Zdaj pa so policisti prijeli storilca, ki je v okolici Kranja, predvsem v vaseh Britof in Predoslje, vlamljal z naviranjem oken in vrat. Enkrat je celo vrgel tlakovec v okno in prebudil lastnike, ki so bili doma, enkrat pa ga je prepodil alarm. Prihajal je dopoldne in popoldne, jemal pa zlatnino in denar in tako lastnike oškodoval za nekaj tisoč evrov. Dejanja segajo v februar, junij in september lani, ko naj bi zagrešil devet vlomov.

Ob koncu leta je drugi storilec prav na silvestrovo vlomil v gostinski lokal v Kranju, se oskrbel s cigaretami, a ni vseh pokadil do konca, ker ga je preiskovalna sodnica po prijetju priprla. Na Jesenicah pa so prijeli osumljenca za vlom v gostinski lokal, kjer je sicer ostalo pri poskusu, zato pa je isti storilec uspešno vlomil v neko skladišče, kjer je vzel različne športne predmete. Pri vlomu v gostinski lokal je bil prepoden z alarmom.