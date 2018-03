Novomeška policija je zadnje dni vso energijo usmerila v iskanje dveh mladih pogrešanih. Iskali so ju v sklopu iskalnih akcij, pogovorih z znanci, pregledih nadzornih kamer, pomagali so si tudi s helikopterjem, s katerim so preletavali območje, kjer bi se lahko zadrževala.

Pogrešana najstnika, 19-letno Patricijo iz Primče vasi pri Zagradcu, in 17-letnega Žigo s Hriba pri Hinjah v občini Žužemberk, so svojci pogrešali od sobote zvečer. Pogrešana sta se takrat z rdečim cliom odpeljala proti Novemu mestu, kjer so ju nazadnje opazili v kinematografu.